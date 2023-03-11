Правительство Владимирской области выделит субсидии монотерриториям для поддержки...

Правительство Владимирской области выделит субсидии монотерриториям для поддержки предпринимателей.Отметим, что моногород — это населенный пункт, экономическая деятельность которого сильно зависит от единственного крупного градообразующего предприятия.Монотерритории Владимирской области получат от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей для поддержки предпринимателей.Меньше всего получит город Курлово – 399 тысяч рублей, Камешково получит почти вдвое больше – 647 тысяч рублей. Самую внушительную субсидию получит город Гороховец – 3,29 миллиона рублей. Моногороду Вязники выделили 1,58 миллиона рублей, Кольчугино – 1,34 миллиона рублей, поселок Ставрово – 2,75 миллиона рублей.Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Фото Правительства Владимирской области