Пресс-конференцию с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым перенесли на 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Напомним, ранее мероприятие планировали

Пресс-конференцию с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым перенесли на 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Напомним, ранее мероприятие планировали провести 14 марта. Основной темой встречи с журналистами станет социально-экономическое развитие региона. Конференция пройдет в здании Областной научной библиотеки по адресу: улица Дзержинского, 3. Начало – в 14:00. Правительство региона в этот раз