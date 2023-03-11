С 20 по 25 апреля 2023 года во Владимирской области в седьмой раз пройдет фестиваль социального...
С 20 по 25 апреля 2023 года во Владимирской области в седьмой раз пройдет фестиваль социального кино «Шередарь»
Участники соберутся в живописнейшем месте Владимирской области, в реабилитационном центре фонда, на берегу реки со сказочным названием «Шередарь». Программа кинофорума: просмотры конкурсных работ, дискуссии, встречи с известными деятелями кино и телевидения, мастер-классы, но главное - рождаются творческие идеи и союзы, дающие старт новым инициативам в области социального кино.
В этом году кинофорум будет проходить 20-25 апреля в Петушинском районе. Принять участие в нем можно в девяти номинациях:
- «Короткометражный игровой фильм» — игровое короткометражное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 30 минут.
- «Короткометражный документальный фильм» — документальное короткометражное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 30 минут.
- «Авторы-дети» — видео-контент на социальную или благотворительную тематику, автору/группе авторов которого на момент подачи заявки не исполнилось 17 лет. Хронометраж до 15 минут.
- «Фильмы о благотворительных акциях и работе фонда». Хронометраж до 30 минут.
- «Социальные ролики и реклама» — интернет-проекты, реклама на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 3 минут.
- «Short-фильм» — короткометражное игровое или документальное кино на социальную и благотворительную тематику. Хронометраж до 7 минут.
- «Телевизионный сюжет или специальный репортаж на социальную или благотворительную тематику». Хронометраж до 15 минут.
- «Благотворительность с риском для жизни» — короткометражный документальный фильм о тех, кто помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с боевыми действиями. Хронометраж до 30 минут.
- «Студенческий фильм» — игровой или документальный фильм на социальную или благотворительную тематику, авторами которого являются студенты ВУЗов и СПУ. Хронометраж до 30 минут.
Для участия необходимо заполнить заявку на сайте форума.
Дополнительная информация — по электронной почте [email protected]
или [email protected]
, а также по телефонам +7 (909) 667-84-18 (Татьяна Егорова) и +7 (985) 999-39-24 (Марина Гусева).
Фото sheredar.ru