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<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2023-s-20-po-25-aprelya-2023-goda-vo-vladimirskoj-oblasti-v-sedmoj-raz-projdet-festival-socialnogo-kino-sheredar.html" target="_blank">С 20 по 25 апреля 2023 года во Владимирской области в седьмой раз пройдет фестиваль социального кино «Шередарь»</a> - С 20 по 25 апреля 2023 года во Владимирской области в седьмой раз пройдет фестиваль социального...