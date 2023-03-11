Топонимическая комиссия Владимира отказала в переименовании улицы Усти-на-Лабе в...

Топонимическая комиссия Владимира отказала в переименовании улицы Усти-на-Лабе в Донбасскую.Топонимическая комиссия города Владимира рассмотрела несколько предложений о переименовании улиц города. Основным пунктом повестки было изменение названия улицы Усти-на-Лабе.В прошлом году предполагалось переименовать ее в улицу Донбасскую. С учетом мнения жителей, которые в большинстве против переименования, улица Усти-на-Лабе сохраняет свое название. Таким образом комиссия отказала в ее переименовании.Также рассматривались вопросы о переименовании Октябрьского проспекта в проспект Александра Невского. Мнение жителей станет решающим в переименовании улицы во Владимире. А решение о переименовании сквера в "Солоухинский" на улице Дворянской в районе дома №24б отложено до его благоустройства.Фото pxfuel.com