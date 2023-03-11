Во Владимире ожидается сильный ветер, туман и гололедица. Об этом сообщают синоптики. В субботу, 11 марта, выпадет снег. На дорогах появится гололедица. Скорость порывов северо-западного ..

Во Владимире ожидается сильный ветер, туман и гололедица. Об этом сообщают синоптики.В субботу, 11 марта, выпадет снег. На дорогах появится гололедица. Скорость порывов северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха за окном будет колебаться от -5 до 0 градусов Цельсия.В воскресенье, 12 марта, прогнозируется усиление ветра до 18 м/с. Местами будет идти мокрый снег с дождем. Столбик термометра будет показывать до +8.