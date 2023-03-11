Во Владимирской области будет проведено расследование по факту гибели пятилетнего ребёнка и его...

Во Владимирской области будет проведено расследование по факту гибели пятилетнего ребёнка и его эксгумации.Жителей Владимирской области потрясло сообщение Лидии Малыгиной об эксгумации тела ее сына. Уже утром 11 марта 2023 года министр здравоохранения Владимирской области в телеграм канале ответил матери."Лидия Викторовна, мне непросто комментировать Ваши слова, но я обязательно должен это сделать. Так как не могу допустить мысли, что докторов, весь коллектив детской больницы, людей, которые всю свою профессиональную жизнь посвятили лечению детей, будут подозревать в той ситуации, которая написана.При нашей с Вами личной встрече, я постарался всеми силами, всем своим опытом, знанием и просто любовью к специальности донести мысль, чтобы Вы не шли на тот шаг, на который Вы решились. Потому что с медицинской точки зрения в нем нет необходимости. У ребенка развивалась та болезнь, которая установлена как причина смерти. Но болезнь развивалась нестандартно, под «маской» боли в животе.К сожалению, нас не услышал и Ваш адвокат Кулакова Е.М., который обязан действовать честно, разумно и добросовестно. И мы снова встали у стола.Лидия Викторовна, я прошу прощения, что мы не сохранили жизнь Вашему ребенку, что быть может не было того напряжения в работе медиков, чтобы распознать эту непростую клиническую ситуацию. Тем не менее, ребенок не оставался ни одного дня без помощи и внимания. А каждый врач, кто принимал участие в лечении ребенка — в будущем сможет спасти другого ребенка, если подобная болезнь повторится.Мы обязательно дождемся завершения процедур. И я искренне надеюсь на примирение и прощение, без которых невозможно будет идти вперед"Ранее мы рассказывали: по факту смерти пятилетнего ребенка в больнице Владимирской области возбуждено уголовное дело и ведется федеральная проверкаФото pxfuel.com