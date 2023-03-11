Во Владимирской области изменился порядок выплат ежемесячного пособия для малоимущих семей. С 1...

Во Владимирской области изменился порядок выплат ежемесячного пособия для малоимущих семей.С 1 января 2023 года для семей с детьми введено Единое пособие, которое включает в себя целый ряд выплат. Сначала говорилось о том, что родители в праве самостоятельно решить, будут ли они оформлять его или оставят порядок получения выплат на старых условиях. Но сейчас появилась информация, что ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет утратило силу как самостоятельное.Пособие до 16 лет входит в Единое и предоставляется Социальным фондом малоимущим семьям с учетом адресности и нуждаемости.С 1 июня 2023 года выплата перестанет выплачиваться отдельно от соцзащиты. Для того, чтобы продолжить ее получать, нужно будет подать документы на оформление универсального пособия, сообщила Любовь Кукушкина, министр социальной защиты по Владимирской области.Фото pxfuel.com