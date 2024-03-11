Администрация города Владимира просит автовладельцев убрать свои машины с некоторых улиц для...

Администрация города Владимира просит автовладельцев убрать свои машины с некоторых улиц для оперативной уборки снега.Для проведения оперативной и качественной уборки от снега и наледи городской улично-дорожной сети администрация города Владимира просит автовладельцев с 20:00 сегодняшнего дня, 11 марта, и до 07:00 12 марта убрать автомобили со следующих улиц, чтобы они не мешали работе коммунальной спецтехники:ул. Никитская, от Золотых ворот до ул. Княгининская;ул. Никитская, от ул. Княгининская до Лыбедской магистрали;Западный проезд, от ул. Офицерская до проезда Добролюбова;ул. Сакко и Ванцетти, от ул. Горького до ул. Батурина;ул. Менделеева;ул. Белякова;ул. Белоконской, от автомобильной дороги М7 до проспекта Строителей;проспект Строителей, от ул. Красноармейская до ул. Тракторная.Фото: пресс-служба администрации города Владимира