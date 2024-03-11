Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале мэрии города.
Автовладельцев просят убрать свои машины с улиц Владимира. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале мэрии города.
Так, уборка снега будет производиться сегодня с 20:00 и до 7:00 завтрашнего дня. Чтобы не мешать работе спецтехники, необходимо убрать транспорт со следующих улиц:
Ул. Белякова;
Ул. Менделеева;
Ул. Никитская, от Золотых ворот до ул. Княгининская;
Ул. Никитская, от ул. Княгининская до Лыбедской магистрали;
Ул. Сакко и Ванцетти, от ул. Горького до ул. Батурина;
Ул. Белоконской, от автомобильной дороги М-7 до проспекта Строителей;
Западный проезд, от ул. Офицерская до проезда Добролюбова;
Проспект Строителей, от ул. Красноармейская до ул. Тракторная.