Благодаря санавиации двоих «тяжёлых» больных удалось спасти и переправить из Мурома в Москву. По...

Благодаря санавиации двоих «тяжёлых» больных удалось спасти и переправить из Мурома в Москву.По информации пресс-службы Правительства Владимирской области, на днях из Муромской ЦРБ в Москву (в НМИЦ трансплантологии имени академика В.И. Шумакова) с помощью санавиации были эвакуированы пациенты с тяжелейшими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Одному требовалась пересадка сердца, а другой был доставлен с опухолью.«… Во время полета за больными наблюдала бригада Отделения экстренной консультативной скорой медпомощи ОКБ, а также оказывала всю необходимую помощь - Карасёва П.Э, Коршунов И.А., Мочалова Н.В.» - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.В итоге оба пациента были успешно прооперированы. Уточняется, что послеоперационный период протекает без осложнений.Важно: с начала 2024 года было 11 вылетов санавиации, в том числе в медцентры Москвы и Нижнего Новгорода.Фото: https://t.me/region33vladimir