Две собаки несколько месяцев просидели на цепи в заточении в деревне Масленка Суздальского района. Одна из них умерла в собственной будке от истощения и холода. Вторая не жила, а

Две собаки несколько месяцев просидели на цепи в заточении в деревне Масленка Суздальского района. Одна из них умерла в собственной будке от истощения и холода. Вторая не жила, а существовала из последних сил. Эту историю нам рассказали волонтеры из приюта “Дорога Добра”. По их информации, двое местных жителей, муж и жена, завели крупных псов, метисов