4-ый частный перевозчик покинул рынок пассажирских перевозок. ИП Михайлов обслуживал два автобусных маршрута – 17 и 1С. И если на замену 1С уже выпустили транспорт муниципальной компании
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2024-chto-budet-s-17-marshrutom-v-merii-ne-skazali-oni-dumayut.html" target="_blank">Что будет с 17 маршрутом, в мэрии не сказали – они думают</a> - 4-ый частный перевозчик покинул рынок пассажирских перевозок. ИП Михайлов обслуживал два автобусных маршрута – 17 и 1С. И если на замену 1С уже выпустили транспорт муниципальной компании
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2024-chto-budet-s-17-marshrutom-v-merii-ne-skazali-oni-dumayut.html]Что будет с 17 маршрутом, в мэрии не сказали – они думают[/url] - 4-ый частный перевозчик покинул рынок пассажирских перевозок. ИП Михайлов обслуживал два автобусных маршрута – 17 и 1С. И если на замену 1С уже выпустили транспорт муниципальной компании