4-ый частный перевозчик покинул рынок пассажирских перевозок. ИП Михайлов обслуживал два автобусных маршрута – 17 и 1С. И если на замену 1С уже выпустили транспорт муниципальной компании

4-ый частный перевозчик покинул рынок пассажирских перевозок. ИП Михайлов обслуживал два автобусных маршрута – 17 и 1С. И если на замену 1С уже выпустили транспорт муниципальной компании «Владимирпассажиртранс», то 17-ый маршрут владимирцы не видели с праздничных выходных. В своих соцсетях местные власти оповестили горожан о том, что теперь «дыру» в транспортном сообщении будут закрывать изменениями