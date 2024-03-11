На улице – весна, а это значит, что зимние развлечения остаются позади. Сегодня в областной столице заканчивают работу два катка – «Молодежный» и «В сердце Владимира». Катки закрываются

На улице – весна, а это значит, что зимние развлечения остаются позади. Сегодня в областной столице заканчивают работу два катка – «Молодежный» и «В сердце Владимира». Катки закрываются до следующего сезона. Всего за прошедшую зиму на лед вышли больше 12,5 тысяч горожан. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!