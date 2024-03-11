Санавиация спасла две жизни. На днях из Муромской центральной районной больницы на вертолете эвакуировали двух пациентов с тяжелыми заболеваниями. Одному из них потребовалась пересадка

Санавиация спасла две жизни. На днях из Муромской центральной районной больницы на вертолете эвакуировали двух пациентов с тяжелыми заболеваниями. Одному из них потребовалась пересадка сердца, у другого – опухоль этого же органа. Во время полета за больными наблюдала бригада Отделения экстренной консультативной скорой медпомощи ОКБ, рассказали в правительстве области. За пациентами весь путь до Москвы