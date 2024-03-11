Мировой рекордсмен и выпускник Владимирского филиала РАНХиГС Олег Кононенко принял командование...

Мировой рекордсмен и выпускник Владимирского филиала РАНХиГС Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией.Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что 10 марта мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов, космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Андреаса Могенсена.В ходе церемонии датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол.Олегу Кононенко предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года.За это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1 110 суток.Это интересно!Известно, что Олег Кононенко - выпускник Владимирского филиала РАНХиГС.На станции продолжит работу экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина, астронавтов NASA Лорал О’Хары, Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс.Фото: Global look press, платформа «СМОТРИМ»