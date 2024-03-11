Мировой рекордсмен и выпускник Владимирского филиала РАНХиГС Олег Кононенко принял командование...
Мировой рекордсмен и выпускник Владимирского филиала РАНХиГС Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией.
Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что 10 марта мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов, космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Андреаса Могенсена.
В ходе церемонии датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол.
Олегу Кононенко предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года.
За это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1 110 суток.
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Известно, что Олег Кононенко - выпускник Владимирского филиала РАНХиГС.
На станции продолжит работу экипаж 70-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина, астронавтов NASA Лорал О’Хары, Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс.
Фото: Global look press, платформа «СМОТРИМ»