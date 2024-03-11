Народные приметы на 12 марта. Почему в день Василия Капельника лучше не совершать финансовых...

Народные приметы на 12 марта. Почему в день Василия Капельника лучше не совершать финансовых сделок?Во вторник, 12 марта 2024 года, православная церковь почитает преподобного Василия Исповедника.Святой был учеником и сподвижником Прокопия Декаполита, вместе с которым пострадал в период иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре. Василий и Прокопий были преданы истязаниям и посажены в тюрьму, где находились до самой смерти жестокого императора. Когда исповедников освободили, они продолжили свой иноческий подвиг, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни. В 750 году преподобный Василий мирно скончался.В народе 12 марта прозвали днем Василия Капельника или, по-другому, - Каплюжника, так как обычно в этот день начиналась оттепель. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки), - и капель пойдет», а также «Придет Василий — и зима заплачет». На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Например, длинные капельники обещали долгий лен.Что можно и нельзя делать в день Василия Капельника?- В старину было принято вносить в дом свежую еловую или сосновую ветку. Хвоя очищала воздух от зимы и дарила домочадцам здоровье. Также она применялась в виде витаминного отвара, который был полезен маленьким детям и пожилым людям.- Избегайте важных дел, особенно сопряжённых с финансами, чтобы избежать неприятностей. Лучше оставайтесь дома, а если это невозможно, - стоит помолиться перед отъездом или взять с собой оберег.- Рекомендуется испечь калачи для родственников и друзей. Считалось, что если с утра на голодный желудок съесть такой хлеб, то придет счастье и удача.- Не стоит лить воду в костер, чтобы его затушить, а также ругаться и обещать что-то, стоя у огня. Крестьяне верили, что у того, кто это сделает, начнутся проблемы с суставами, а на губах возникнут незаживающие раны.Погодные приметы на 12 марта:- Дождливый день обещает тёплое, но влажное лето.- Если у проталин вокруг дерева крутые края - весна придет скоро, пологи - она задержится.- Чирикающие воробьи - к улучшению погоды.- Месяц рогами вниз - к теплу.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений