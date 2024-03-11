Неравнодушные жители Владимира призывают горожан обратить внимание на бездомных котят, обитающих в...

Неравнодушные жители Владимира призывают горожан обратить внимание на бездомных котят, обитающих в подвале.Владимирцы, проживающие на улице Студенческой (дом 4 «А»), прислали в редакцию видео, на котором голодные котята стремительно поедают корм для животных.Увы, у них нет тёплого дома и любящих хозяев. Как рассказывают неравнодушные прохожие, подкармливающие семью, в подвале живет кошка и котята. Белый пушистый котик, например, крепкий «мужичок».Если им не найти дом, то может случиться беда. Жители дома признались, что двух кошечек постарше уже разорвали бездомные собаки.Правда, одной 8-месячной красавице с янтарными глазами повезло, её отселили и стерилизовали. Она также ищет дом. Ей пока приходится жить в клетке под присмотром.Если вам приглянулись котята, и вы хотели бы окружить их заботой, теплом и лаской - звоните по номеру 8 (903) 831 38 58 (Сергей).Видео: от неравнодушных жителей дома 4"А" (г. Владимир, улица Студенческая)