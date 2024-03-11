«О непростых судьбах»: во Владимире издана книга, посвященная художникам эмигрантам К 100-летию...

«О непростых судьбах»: во Владимире издана книга, посвященная художникам эмигрантамК 100-летию окончания Гражданской войны в России во Владимире издана книга - посвящение художникам эмигрантам. О непростых судьбах. О людях, которые не нашли себе место в послереволюционной России. Татьяна Воронцова продолжит."Слава жизни. Есть порывы злого,Долгие страницы слепоты.Но нельзя отречься от родного,Светишь мне , Россия, только ты..."За проникновенными строками нашего земляка Константина Бальмонта - работы русских художников, и тоже эмигрантов, не нашедших себе места в послереволюционной России. Каталог картин из собрания Владимиро-Суздальского музея заповедника - победитель конкурса Российского исторического общества. Книга приглашает к диалогу о непростых судьбах.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Были люди, которые искренне любили Россию, но так как их жизни угрожали, - они уехали. Кого-то выселил насильно философский пароход и так далее...но не надо проводить параллели, кто отказался от своей страны, и кто был вынужден ее покинуть...это разные процессы.. иммиграция и предательство - разные вещи, их не надо сравнивать.28 имен и 80 произведений разных по уровню, жанрам и технике. Профессиональные и любительские, как эти рисунки Елизаветы Ивановны Храповицкой - жены последнего предводителя Владимирского дворянства, владелицы усадьбы "Муромцево". Или Василия Витальевича Шульгина - монархиста, человека, принимавшего отречение царя Николая II.Среди работ мастеров, связанных непосредственно с Владимирским краем, и картины Константина Коровина.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Его имение - дача, находились во владимирской губернии ...Он ее очень любил . Там бывал Шаляпин. И поселился там. Места у нас знатные.Коровин обосновался в селе Охотино, - сейчас это Ярославская область. Уже находясь в эмиграции во Франции, тоскуя по деревенскому приюту, он пишет в дневнике: "дом у меня из толстых сосновых бревен.Теплый...Лучше всех домов, которые есть на свете. А рядом речка Нерля...Какая красота была в этих струях вод кристальной речки, цветами был покрыт луг. И мне казалось, что это был рай".В этом деревенском раю Коровин написал полторы сотни картин. В том числе и этот "Летний пейзаж". В фондах ВСМЗ есть и его "Натюрморт с синей вазой"Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Успел поработать в русском зарубежье, и были различные выставки и акции в поддержку. Это был один из любимых художников русской эмиграции.История поступлений картин в активы Музея, рассказывает Александр Капусткин, - у каждой своя. Есть и такие, что попали во Владимир из Эмигрантского Музея Белого воина в Париже. Среди них уникальные: как эта масштабная карта, написанная масляными красками, бюст Врангеля - единственная в России работа Клео Беклемишевой. Есть и полотна из национализированных усадебных частных собраний.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- В экспозиции сейчас можно увидеть несколько художников - эмигрантов. Эта замечательная картина Жуковского во многом даже и по настроению подходит к теме. Это прекрасная усадьба, но уже на закате своих дней.Станислав Жуковский, - поляк по рождению, но русский по духу. Он так искренне любил Россию, но покинул ее. Познал нищету и роскошь, обожание и презрение. Его особым почитателем был Исаак Левитан. "Усадебные пейзажные интерьеры" Жуковского сегодня называют непревзойденными. Ценивший свободу, Жуковский умер в немецком концлагере, отказавшись сотрудничать с фашистами.В отличие от коллаборациониста Николая Богданова-Бельского. Работы позднего передвижника хранятся в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Их герои - крестьянские дети . Многие из них были картинками в русских букварях. Но художник имел успех при любой власти. Им написан знаменитый портрет Николая II. А эта фамилия, рассказывает Александр, - многим даже неизвестна. Константин Иванович Горбатов вернулся к отечественному зрителю сложным путем.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Даже когда эмигрировал, жил неплохо. Много путешествовал, его картины пользовались спросом. Осел в Берлине. Но во власти нацистов, - стал там не нужен. И он бедствовал. И жизнь его оборвалась в 45 году. И он завещал все свои работы Академии художеств Советского Союза.Даже в эмиграции Горбатов писал Российские города.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Картина очень символичная. Носит не конкретное географическое название. Улица провинциального города. И оставляет нам возможность помечтать: это может быть Суздаль, или окраина Владимира, или Ярославль...Собирательный образ России. Любимый для него...Пусть даже с лужами. Родина - есть родина.Изучая художников Русского зарубежья, понимаешь: неважно, где оказался русский человек. Искренне любить Россию можно отовсюду.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Эмигранты про себя говорили так: мы не в изгнании, мы в послании. Есть такое явление ностальгия. Все равно чужая культура и язык, как бы ты не был востребован. Русский человек так устроен, что ему нужно ощущать связь со своей Землей.За каждой страницей каталога новые открытия. Вот редкая работа знаменитого Николая Фешина. А это украшение зала - картина мстёрского художника Федора Модорова. Как оказалось, его ученика.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Человек, который является одним из символов династии Модоровых. Он оказался хранителем уникальной памяти о художнике Фешине. Благодаря воспоминаниям нашего классика мстерского, мы знаем, что Фешин преподавал в иконописной мастерской школе... и это далеко не везде указано.Гордость владимирской музейной коллекции - акварели Альберта Бенуа (по проекту представителя этой знаменитой семьи Леонтия Бенуа построен Георгиевский собор в Гусь- Хрустальном.), ранняя работа Зинаиды Серебряковой, Мстислава Добужинского, наброски Филиппа Малявина - автора знаменитых портретов Льва Толстова и Владимира Ленина, а также Леонида Пастернака, - отца знаменитого писателя . Список имен внушительный.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- У всех жизнь сложилась по-разному, но все они мечтали вернуться в Россию. И всем им Россия снилась. И в русской эмиграции всегда был один тост: следующий раз - в России.К сожалению, не у всех это сбылось. Но на родину вернулись их произведения...И стоит еще раз прислушаться к дневниковым запискам Станислава Жуковского: "Пора перестать ездить за модами в Париж. Пора стряхнуть с себя вековую рабскую зависимость. Призовем на помощь чувство национальной гордости, самопризнания, самоуважения. И полюбим глубже свою неисчерпаемую красоту и родину, серую, скромную, но бесконечно поющую, славянскую, вдумчивую душу, русскую мечту, своё искусство...Забыв раз и навсегда о привозном и чуждом для нас. "Татьяна Воронцова. Илья Хлудов "Вести-Владимир".