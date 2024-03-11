Определены победители конкурса сельских старост Важные дела Владимирской деревни Определены...

Определены победители конкурса сельских старост "Важные дела Владимирской деревни"Определены победители конкурса сельских старост "Важные дела Владимирской деревни", который проводился впервые по решению Губернатора Александра Авдеева.Денежным вознаграждением отмечены самые активные жители, которые сделали многое для родных сёл и деревень. Первое место присуждено старосте деревни Вежболово Собинского района Виктору Тарасову.На втором - староста села Усолье Камешковского района Нина Герасимова.И третье место заняла Людмила Соколова, староста села Верхозерье Меленковского района.Они получат денежные призы в размере 50-ти, 30-ти и 20-ти тысяч рублей, соответственно. А муниципальные образования, которые возглавляют старосты-победители, получат гранты на 200 тысяч, 120 и 80 тысяч рублей.