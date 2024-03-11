Она назначена главным садовником, заместителем начальника управления по охране окружающей среды администрации города, сообщили в мэрии. На своем посту Ирина Кузьменко будет заниматься

Она назначена главным садовником, заместителем начальника управления по охране окружающей среды администрации города, сообщили в мэрии. На своем посту Ирина Кузьменко будет заниматься организацией и проведением работ по разработке планов озеленения города, а еще следить за работой Комиссии по охране зелёных насаждений. Также главный садовник будет координировать деятельность учреждений по вопросам содержания зелёных насаждений, расположенных на