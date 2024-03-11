Во внутреннем сообщении отправлено более 14 тыс. ДФЭ (+13%), в экспортном – более 14 тыс. ДФЭ (+18,9%).

За 2 месяца 2024 года в границах Горьковской железной дороги во всех видах сообщения перевезли более 28,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.Во внутреннем сообщении отправлено более 14 тыс. ДФЭ (+13%), в экспортном – более 14 тыс. ДФЭ (+18,9%).Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-феврале 2024 года составило более 16,7 тыс. ДФЭ (+16,3% к уровню прошлого года), в том числе:Лесные грузы – 5,5 тыс. ДФЭ (+38,9% к уровню января-февраля 2023 года);Химикаты и сода – 5,5 тыс. (+14,6%);Бумага – 2,8 тыс. (-26,1%).Всего в контейнерах перевезено более 300 тыс. тонн грузов (+15,7% к уровню прошлого года).