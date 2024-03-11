По факту смерти беременной женщины в Областном перинатальном центре города Владимира возбуждено...

По факту смерти беременной женщины в Областном перинатальном центре города Владимира возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в Областном перинатальном центре по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 109 УК РФ - «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».Напомним, 9 марта в СМИ появилась информация о том, что во Владимирском областном перинатальном центре 8 марта (ранним утром) скончалась 34-летняя женщина, беременная двойней.Из неофициальных источников стало известно, что будущей маме стало плохо, и она была экстренно госпитализирована. Детей, увы, спасти не удалось.Чуть позже трагедию подтвердили и в Министерстве здравоохранения Владимирской области.В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся допросы медицинских работников и иных лиц, осматривается изъятая документация, назначена медицинская судебная экспертиза, выполняются иные следственные и процессуальные действия.Фото: https://t.me/SU_SKR33