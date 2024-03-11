Подопечные Ассоциации родителей детей-инвалидов Свет приглашают отметить масленицу Масленицу,...

Подопечные "Ассоциации родителей детей-инвалидов "Свет" приглашают отметить масленицуМасленицу, которая начинается 11 марта, приглашают отметить подопечные "Ассоциации родителей детей-инвалидов "Свет".Праздничное мероприятие пройдет в новой учебной квартире сопровождаемого проживания на улице Тракторной во Владимире. Гостей ждут поздравления, песни, хороводы, выставка гончарных изделий и конкурс с блинами. Начало в 14 часов.