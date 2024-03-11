«Покоритель звезд»: как владимирская земля возникала в судьбе Юрия Гагарина? Он первым дотянулся...

«Покоритель звезд»: как владимирская земля возникала в судьбе Юрия Гагарина?Он первым "дотянулся до звёзд". Россия отметила 90-летие со дня рождения легенды - Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Земли.Одна из главных космических точек на карте Владимирской области - деревня Новоселово под Киржачом. Здесь, 27 марта 1968-ого года потерпел катастрофу МиГ-15- с Юрием Гагариным и его лётным наставником Владимиром Серёгиным на борту. Самолёт выполнял тренировочный полёт. Ежегодно в Новосёлове проходит митинг памяти.В начале марта этого года на месте гибели Гагарина и Серёгина на постамент установлен советский истребитель МиГ-25. Самолёт имеет бортовой номер 01, а вот детальная "биография" засекречена.Владимирская земля не один раз возникала в судьбе человека, покорившего Вселенную. О знаковых местах и встречах, связанных с Юрием Гагариным, в материале Веры Куликовой.Два уникальных снимка космонавта номер один Юрия Гагарина 1961 года. Они теперь хранятся во Владимирской областной научной библиотеке.Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России В. И.Ишутина, Почетного кинематографиста России:- Эти снимки сняты Владимиром Ивановичем Ишутиным в 61 году, на 53 день по возвращению Гагарина из космоса, когда он посетил свое родное Оренбургское училище.Снимки владимирский кинематографист Владимир Ишутин передал в Музей Гагарина в городе, носящем имя первого космонавта. Об этой встрече Ишутин рассказал в книге "Нетленно кинокадров серебро". Начинающему помощнику оператора Оренбургского корпункта Куйбышевской киностудии было всего восемнадцать лет, - вспоминает его жена.Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России В. И.Ишутина, Почетного кинематографиста России:- И вдруг какой-то штатский подошел к Владимиру Ивановичу, видя, что он с аппаратурой, и тихонечко ему сказал, что Гагарин подъехал, но будет во дворе в другой двери. Владимир Иванович знал все ходы и выходы Оренбургского училища, и поэтому он, конечно, тут же побежал к этим воротам, но так как он придерживал свою аппаратуру, он смотрел в низ. И когда подбежал к этим дубовым огромным воротам, он их распахивает и видит перед собой лакированные туфли, поднимает взор: улыбающийся Гагарин.Гагарин в Оренбурге был две недели, и все это время Владимир Ишутин и оператор Александр Сухов снимали о нем фильм. Владимиру Ивановичу удалось не только пообщаться с первопроходцем космоса, но и даже подняться с ним в воздух на самолете и поиграть в бадминтон.Галина Ишутина, жена заслуженного деятеля искусств России В. И.Ишутина, Почетного кинематографиста России- Каким он был?- Обыкновенный человек. Обыкновенный! Улыбающийся. Добродушный. Молодой. Вот такой земной человек.Владимирскому поэту Юрию Павлову посчастливилось тоже увидеть Гагарина. Встреча с космонавтом номер один произошла в Суздале. В сентябре 1963 года. Во время первого приезда Юрия Гагарина в нашу область. Юрий Павлов тогда учился в школе в 7-ом классе.Юрий Павлов, писатель:- Сообщили по-тихонечку шепотом, что в городе сегодня будет Гагарин.Гагарин сначала посетил суздальскую колонию для несовершеннолетних воспитанниц. Она находилась в стенах Спасо-Евфимиева монастыря. А дальше должен был проследовать в суздальский Кремль.Юрий Павлов, писатель:- И вот в середине дня раздается такой трезвон, вот здесь, в центре, в рядах, машины, клаксоны, - все тут сигналят. Мы поняли, в чем дело! Что Гагарин приезжает в музей.Экскурсию по Кремлю вела тогда еще совсем молодой директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова. Усталый, но со своей неизменной улыбкой. Таким Юрия Алексеевича запомнила Аксёнова. Обаяние - бескрайнее. Космическое. Пожать руку Гагарину хотел каждый.Алиса Аксёнова, Герой Труда РФ, почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника- Он жмёт руку, одному второму, третьему. И тут товарищи мне шепчут: "Алиса Ивановна, берите в свои руки". И я взяла. В прямом смысле. Взяла его под руку. И говорю: "Юрий Алексеевич, идём в музей".В память о покорителе звезд Юрий Павлов написал поэму "Поле бессмертия". Ее опубликовали в газете "Советская Россия". Автор стал лауреатом престижной премии "Слово к народу", учрежденной этим изданием.Среди тех, кого ей наградили: лидеры государств Фидель Кастро, Слободан Милошевич, Александр Лукашенко, писатель Валентин Распутин.Владимирский поэт гордится тем, что ежегодно, 12 апреля, в день первого полета человека в космос, на страницах "Литературной газеты" появляются его стихи о Юрии Гагарине.Вера Куликова, Александр Чунаев "Вести-Владимир".