33-летний житель Москвы увидел в интернете объявление о продаже телефона за 60 тысяч рублей. Подозреваемый договорился с владельцем о покупке и приехал на встречу. Вот только реально

33-летний житель Москвы увидел в интернете объявление о продаже телефона за 60 тысяч рублей. Подозреваемый договорился с владельцем о покупке и приехал на встречу. Вот только реально расплачиваться за гаджет он, видимо, не собирался. Покупатель показал продавцу фейковый чек о переводе денег. Средства на счет сразу не поступили, тогда мужчина сослался на плохую связь, забрал