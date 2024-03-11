Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный прием граждан 13 марта Прокурор...

Прокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный прием граждан 13 мартаПрокурор Владимирской области Иван Грибов проведет личный прием граждан в Гусь-Хрустальном районе.13 марта 2024 года в 11:00 Иван Владимирович встретится с гражданами в городе Курлово.Прием пройдет в здании городской администрации по адресу: улица Советская, дом 8.Предварительно записаться можно по телефону: (49241) 2-52-01.Фото: прокуратура Владимирской области