Птичьи танцы: в Гороховецком районе охотничьи инспекторы встретили глухаря Глухаря, тоскующего о...

"Птичьи танцы": в Гороховецком районе охотничьи инспекторы встретили глухаряГлухаря, тоскующего о весне и любви, встретили в лесах Гороховецкого района охотничьи инспекторы.Любопытное представление устроил молодой самец глухаря. Песни, своеобразные танцы и, в случае с этим "юношей", самые нелепые движения, - это нормальное поведение птиц в конце зимы - начале марта.У глухарей начинается брачный период и таким образом они привлекают внимание самок.