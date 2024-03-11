В Алтайском крае началась регистрация участников женского бизнес-форума, который пройдет 26 марта.

В Алтайском крае началась регистрация участников женского бизнес-форума, который пройдет 26 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.Мероприятие пройдет в барнаульском концертном зале "Сибирь" по адресу: проспект Ленина, 7. Организатор форума – центр "Мой бизнес". Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые.В рамках форума эксперты поделятся опытом и знаниями о структуре в бизнесе, инвестициях, творчестве и креативе, а также расскажут о страсти к любимому делу, рисках, спорте, семье, физическом и ментальном здоровье.Форум "С любовью о бизнесе" продлится с 10:00 до 18:00. За участие платить не нужно.Женский бизнес-форум организован в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".