В рамках года семьи медтех-холдинг «РТ Доктис» и ВТБ запускают бесплатную программу заботы о здоровье детей и беременных женщин. Она состоит из онлайн-консультаций профильных врачей,

В рамках года семьи медтех-холдинг «РТ Доктис» и ВТБ запускают бесплатную программу заботы о здоровье детей и беременных женщин. Она состоит из онлайн-консультаций профильных врачей, дистанционного контроля состояния будущей мамы, страхования при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школы для мам и других услуг. Технологии дистанционного мониторинга предоставил «РТ Доктис». Проект будет способствовать повышению