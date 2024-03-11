Руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Галина Мизелева рассказала, как будет...
Руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Галина Мизелева рассказала, как будет организована система видеонаблюдения за избирательными участками
Через считанные дни в стране начнутся выборы Президента. Как формировался корпус общественных наблюдателей во Владимирской области? И как будет организована система видеонаблюдения за избирательными участками? В интервью Вестям рассказала Галина Мизелёва, - руководитель регионального штаба общественного наблюдения за выборами.