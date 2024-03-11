Руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Галина Мизелева рассказала, как будет...

Руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Галина Мизелева рассказала, как будет организована система видеонаблюдения за избирательными участкамиЧерез считанные дни в стране начнутся выборы Президента. Как формировался корпус общественных наблюдателей во Владимирской области? И как будет организована система видеонаблюдения за избирательными участками? В интервью Вестям рассказала Галина Мизелёва, - руководитель регионального штаба общественного наблюдения за выборами.