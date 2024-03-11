С 1 апреля 2024 года социальные пенсии владимирцев повысятся на 7,5% Это касается не только нашего...

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии владимирцев повысятся на 7,5%Это касается не только нашего региона, но и всей страны. Выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Также соцпенсия положена людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.Со следующего месяца также на семь с половиной процентов повысят размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащим и добровольцам, ставших инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, и гражданам, которые пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф.