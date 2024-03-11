Смерть беременной двойней 34-летней женщины обернулась уголовным делом по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных

Смерть беременной двойней 34-летней женщины обернулась уголовным делом по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Напомним, она умерла в Областном перинатальном центре в Международный женский день. На трагедию отреагировал и глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Ему доложат о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Сейчас делом занимаются Следком по