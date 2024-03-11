Смотрите Вести в 14:30: владимирская прокуратура отправилась в рейд по дворам областной столицы -...

Смотрите "Вести" в 14:30: владимирская прокуратура отправилась в рейд по дворам областной столицы - что показала проверка?Нависшая угроза- Осторожно, сосульки. Владимирская прокуратура отправилась в рейд по дворам областной столицы, - что показала проверка?Дотянулся до звёзд- Первый навсегда. Страна отметила 90-лет со дня рождения Юрия Гагарина. Каким первый космонавт планеты запомнился владимирцам и где бывал в нашем регионе?Весенние сережки- И предвестник весеннего тепла. Где в области уже зацвела верба?