Голосование открылось на портале Активный гражданин.

Голосование открылось на портале "Активный гражданин".С 2011 года в Москве открыли 83 станции метро. Жители столицы могут выбрать самые красивые новые станции, сообщил мэр Сергей Собянин.Голосование стартовало на портале "". Москвичи выберут наиболее красивые станции, которые открылись за последние пять лет, написал градоначальник в своем .Собянин обратил внимание, что каждая станция создана в уникальном дизайне."Например, оформление "Нагатинского Затона" связано с Москвой-рекой, "Аэропорта Внуково" — с гражданской авиацией, "Сокольников" БКЛ — с историей столичного метростроения", – рассказал мэр.Ранее Собянин , что за год с момента полного открытия Большой кольцевой линии ей воспользовались более 340 миллионов раз. Ежедневно по кольцу совершают 1,3 миллиона поездок.До 2030 года в Москве три новые линии метро – Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Также город продолжит обновлять подвижной состав общественного транспорта и строить новые городские вокзалы.