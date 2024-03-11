События недели: пострадавшая пассажирка троллейбуса во Владимире готовит судебный иск
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События недели: пострадавшая пассажирка троллейбуса во Владимире готовит судебный иск
- Восстановление будет долгим. Пострадавшая пассажирка троллейбуса во Владимире готовит судебный иск.
- Нет живого места. Последний асфальт на улице Производственной областного центра сошел со снегом.
- Никаких больше дров. Поселок и деревня в Петушинском районе досрочно приняли эстафету газификации.
- Цифровой доктор. Во владимирской горбольнице маммографические снимки изучает искусственный интеллект.
- Очаг и центр притяжения. В поселке Садовый после большого ремонта открыли обновленный Дом Культуры.
- И леди в погонах. Почему преступники охотнее сознаются в содеянном, глядя в глаза женщинам-следователям?