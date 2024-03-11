События недели: пострадавшая пассажирка троллейбуса во Владимире готовит судебный иск -...

События недели: пострадавшая пассажирка троллейбуса во Владимире готовит судебный иск- Восстановление будет долгим. Пострадавшая пассажирка троллейбуса во Владимире готовит судебный иск.- Нет живого места. Последний асфальт на улице Производственной областного центра сошел со снегом.- Никаких больше дров. Поселок и деревня в Петушинском районе досрочно приняли эстафету газификации.- Цифровой доктор. Во владимирской горбольнице маммографические снимки изучает искусственный интеллект.- Очаг и центр притяжения. В поселке Садовый после большого ремонта открыли обновленный Дом Культуры.- И леди в погонах. Почему преступники охотнее сознаются в содеянном, глядя в глаза женщинам-следователям?