Старинный купеческий особняк 19 века в центре Владимира продолжает разрушаться. Речь идет об этом доме № 11 на улице Дворянской. Это так называемый «дом купца Тарасова». В настоящее время он

Старинный купеческий особняк 19 века в центре Владимира продолжает разрушаться. Речь идет об этом доме № 11 на улице Дворянской. Это так называемый «дом купца Тарасова». В настоящее время он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Но судя по этим кадрам в социальных сетях, его состояние вряд ли можно назвать хотя бы удовлетворительным. Кстати,