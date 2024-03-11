УМВД России по Владимирской области обещает выплатить крупное вознаграждение за информацию о...

УМВД России по Владимирской области обещает выплатить крупное вознаграждение за информацию о погибшей женщине.300 тысяч рублей получат владимирцы, чья информация поможет в раскрытии страшного преступления.Напомним, тело неопознанной женщины нашли 2 декабря 2023 года на полигоне бытовых отходов в деревне Марьинка (в Камешковском районе).Сообщается, что на трупе – следы насильственной смерти. Региональный Следственны комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».Установлено, что женщине 23-45 лет, рост – 157-159 сантиметров. При жизни она носила обувь 36 размера.Полиция обращается ко всем, у кого есть какая-то информация, позвонить по номеру «02» или 8 (4922) 32-64-05.Фото: freepik.com