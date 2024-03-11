В Александровском районе глава города Карабаново привлечён к административной ответственности. По...

В Александровском районе глава города Карабаново привлечён к административной ответственности.По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан должностными лицами администрации Карабаново.Выяснилось, что в орган местного самоуправления поступило обращение гражданина по вопросу необходимости осуществления ремонта участка автомобильной дороги. Речь идет про улицу Советскую.Сообщалось и об отсутствии на участке автомобильной дороги уличного освещения.«… Рассматриваемая в обращении автомобильная дорога включена в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО города Карабаново. Проверка показала, что доводы заявителя являются обоснованными, состояние указанного им участка не соответствует нормативным требованиям: покрытие проезжей части имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений, уличное освещение отсутствует. Вместе с тем, в нарушение требований законодательства обращение заявителя в пределах компетенции городской администрацией не рассмотрено, а направлено для рассмотрения в МБУ «Восход», публично значимыми функциями по рассмотрению обращений граждан не наделенное...» - рассказали в региональной прокуратуры.Как оказалось, не рассмотрено администрацией города и обращение ещё одного местного жителя по вопросу опиловки деревьев по улице Вокзальной.Уточняется, что в отношении главы администрации города Карабаново возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ («нарушение порядка рассмотрения обращения граждан»).Сообщается, что виновному назначен штраф - 5 000 рублей. И в данный момент устранение нарушений находится на контроле городского прокурора.Фото: freepik.com