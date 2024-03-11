В Киржачском районе ГБУ «Владупрадор» долгое время не могло должным образом очистить проезжую...

В Киржачском районе ГБУ «Владупрадор» долгое время не могло должным образом очистить проезжую часть.Как стало известно, прокуратурой Киржачского района была проведена проверка соблюдения ГБУ «Владупрадор» требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.Установлено, что в нарушение установленных требований автомобильная дорога «Сергиевка-Аленино-Филипповское» очищалась от снега ненадлежащим образом.Например, зафиксировано наличие вблизи пешеходных переходов снежных валов высотой более 0,5 метров, ухудшающих видимость и повышающих риск дорожно-транспортных происшествий.«… В связи с выявленными нарушениями прокурором руководителю ГБУ «Владупрадор» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены в полном объеме...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений