В ходе проверки прокуратура обнаружила нарушения законодательства о безопасности автомобильного движения.

Пресс-служба прокуратуры Киржачского района сообщает о проверке соблюдения требований законодательства в сфере безопасности автотранспорта. В ходе осмотра выяснилось, что ГБУ «Владупрадор» не очищал дорогу от Сергиевки до Филипповского должным образом.Среди нарушений самым явным были снежные кучи высотой более полуметра. Такие преграды ухудшали видимость и повышали риск аварий. В связи с нарушениями руководителю управляющей компании внесено представление в суд. На данный момент дорога расчищена.