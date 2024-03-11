В клинике медицинских экспертиз во Владимире начал свою работу Центр травматологии и ортопедии В...

В клинике медицинских экспертиз во Владимире начал свою работу Центр травматологии и ортопедииВ Клинике медицинских экспертиз начал свою работу Центр травматологии и ортопедии, в состав которого входит круглосуточный Травмпункт.Переломы костей, ранения мягких тканей, растяжение связок и ушибы. Центр травматологии и ортопедии, в состав которого входит круглосуточный Травмпункт оказывает все виды помощи по своему направлению."Скользкий сезон" значительно прибавил работы врачам. Сюда уже обратились за помощью более полутора тысяч пациентов с различными видами травм.Травмпункт работает круглосуточно, в том числе в входные и праздники.Владимир Щаницын, заведующий Центром травматологии и ортопедии, врач травматолог-ортопед:- Мы имеем возможность вести весь пакет медицинской документации, открывать больничные листы, продлевать их, закрывать. Если у пациента травмы более тяжелый характер носят, то пациент направляется в стационар, где ему проводится оперативное лечение.В Центре установлено современное оборудование, которое необходимо для постановки диагноза и выбора правильного лечения. Оно не даёт лучевую нагрузку и абсолютно безопасно.Владимир Щаницын, заведующий Центром травматологии и ортопедии, врач травматолог-ортопед:- Рентгеновский аппарат, аппарат мультиспиральной томографии, в случае необходимости мы проводим ультразвуковое исследование, также в арсенале имеется мощное клинико-лабораторное отделение, которое может выполнить любые из необходимых анализов. Анализ крови, анализ мочи.Здесь же можно пройти реабилитацию после операции до полного выздоровления. Воспользоваться услугами центра могут все желающие.Александр Сыпченко, Андрей Беляков "Вести-Владимир".