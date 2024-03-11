Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.

В муромских деревнях ООО «ЭкоТранс» слишком редко вывозил мусор. Об этом сообщили представители регионального надзорного ведомства.«Муромской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования при осуществлении деятельности, связанной с обращением с отходами», – сказано в пресс-релизе.Установлено, что в населённых пунктах Борок, Красный бор, Шумилиха, Ожигово, Алешунино, Боровицы, Вареж, Глебовка, Пробуждение, Ольгино, сёлах Польцо, Благовещенское, Татарово оператор не соблюдал график вывоза отходов. Норма – ежедневно собирать мусор в тёплое время года и раз в три дня вывозить в холодное, но этого организация не делала.Руководителю «ЭкоТранса» было вынесено представление. Сейчас график вывоза отбросов скорректирован. Виновное же лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.