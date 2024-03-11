Мутная питьевая вода с повышенным содержанием железа нашлась в одной из школ Гусь-Хрустального. Номер школы, к сожалению, не сообщается. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по

Мутная питьевая вода с повышенным содержанием железа нашлась в одной из школ Гусь-Хрустального. Номер школы, к сожалению, не сообщается. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области. Решать проблему пришлось через суд. В иске Управление Роспотребнадзора просило признать бездействие школы незаконным. Мутная вода там была и раньше. Согласно предписанию, разобраться с ней школа должна