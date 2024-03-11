Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.

В селе Годуново Александровского района открылась новая модульная амбулатория. На открытии присутствовала главврач районной больницы Галина Митрофанова, красную ленточку она перерезала вместе с Дарьей Батяевой, врачом-терапевтом сельской амбулатории. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.В новом медучреждении смогут получить оперативную помощь жители и села, и прилегающих к нему деревень. Строительство было организовано в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».