В сельских населенных пунктах Муромского района вывозят мусор лишь 1 раз в неделю. Муромской...

В сельских населенных пунктах Муромского района вывозят мусор лишь 1 раз в неделю.Муромской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.Установлено, что в соответствии с утвержденным руководителем ООО «ЭкоТранс» графиком, вывоз отходов бестарным методом во многих сельских населенных пунктах Муромского района осуществляется всего 1 раз в неделю при норме – ежедневно в тёплое время года, и раз в три дня – в холодное.Такие нарушения зафиксированы в деревнях Борок, Красный бор, Шумилиха, Ожигово, Алешунино, Боровицы, Вареж, Глебовка, Пробуждение, Ольгино, сёлах Польцо, Благовещенское, Татарово и пр.Сообщается, что городской прокурором руководителю регионального оператора внесено представление. По результатам его рассмотрения графики вывоза отходов приведены в соответствие требованиям закона.Уточняется, что виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений