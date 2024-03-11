Мутная питьевая вода с повышенным содержанием железа нашлась в одной из школ Гусь-Хрустального района. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области. Номер

Мутная питьевая вода с повышенным содержанием железа нашлась в одной из школ Гусь-Хрустального района. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Владимирской области. Номер школы, к сожалению, не сообщается. Однако можно предположить, что это средняя общеобразовательная школа деревни Демидово, поскольку на сайте горсуда опубликовано дело, связанное с грязной питьевой водой в этой школе. По датам