«Весна просыпается»: во Владимирской области погоду будет определять скандинавский антициклон. Как...

«Весна просыпается»: во Владимирской области погоду будет определять скандинавский антициклон.Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина журналистам «Российской газеты», если говорить про центральные регионы, то в середине марта максимальные дневные температуры составляют +10... +13 °С. А климатическая весна приходит в средних широтах 20-21 марта, не раньше.Что касается начала текущей недели (11 и 12 марта), погоду будет определять скандинавский антициклон. Он обеспечит ясную погоду, без осадков.Если в начале недели днём мы будем ощущать +1... +3°С тепла, к середине недели воздух прогреется до +6 °С. Правда, по ночам еще может быть очень морозно.К концу недели начнет проникать более теплый воздух и температура днем повысится до +5...7°С, но придут дожди.12 марта во Владимирской области утром прогнозируется -1°С. Днём воздух прогреется до +1...3°С. Вечером ожидается -2°С. Ночью -7°С.Народный прогноз погоды на 12 марта:«Если пошёл дождь, то лето может быть дождливым и прохладным»;«Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов и морозов не стоит опасаться»;« Воробьи собираются под крышей и перебирают перья - ждите потепления».Fusion Brain, платформа для генерации изображенийГлавное фото: freepik.com