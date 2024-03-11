Информацию предоставили сотрудники Госохотинспекции.

Владимирцам рассказали о начале сезона охоты в регионе. Информацию предоставили сотрудники Госохотинспекции.Так, чтобы сходить на селезней, придётся дождаться 13 апреля. Поохотиться на птицу можно будет до 12 мая. С 13 по 22 апреля можно будет идти на боровую дичь, а на водоплавающую – с 20 по 29 апреля.Разрешения будут выдаваться с 25 марта в соответствии с утверждённым расписанием сезона. Охотники обязаны следовать правилась и регламенту, чтобы обеспечить безопасность природоохранного закона.