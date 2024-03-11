С 15 по 17 марта владимирцы смогут проголосовать за объекты благоустройства.

В 2025 году власти Владимира предлагают провести работы по благоустройству на 10 улицах. Места, где именно будут проводиться работы, будут выбраны местными жителями. Об этом объявил мэр Дмитрий Наумов в понедельник, 11 марта.Жители Владимира смогут выбрать одну из следующих территорий: проспект Строителей, 12, проспект Строителей, 20, микрорайон Лунево, улица Львовская, 24, улица Соколова-Соколенка (от пересечения с улицей Комиссарова до пересечения с улицей Юбилейной), улица Добролюбова (на перекрестке улиц Офицерской, Мичурина и Добролюбова), бульвар Художника Иванова, улица Никитина (в районе дома №60а по улице Горького), улица Никитская, 1, проспект Ленина, 1.Голосование за объекты благоустройства пройдет 15-17 марта. Принять в нем участие смогут жители старше 14 лет. Помогать им с техническими вопросами, рассказывать о проекте будут волонтеры.