Владимирская область продолжает помогать землякам на передовой Владимирская область продолжает...

Владимирская область продолжает помогать землякам на передовойВладимирская область продолжает помогать землякам на передовой. Регулярно грузы формируют города и районы. Очередной гуманитарный конвой отправлен из Гусь-Хрустального. Слово - Марии Платанюк.Километры маскировочных сетей, аккумуляторы, личные посылки...А еще тепловизорные прицелы, рации и новейшие средства радиоэлектронной борьбы...Все это - груз землякам. На передовую.Участие в отправке гуманитарного конвоя в зону СВО приняли первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов и глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов. Дмитрий Лызлов подчеркивает: помощь нашим бойцам сплотила Владимирскую область. Свой вклад вносят все территории, приближая Победу.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Отправляется очередной гуманитарный конвой, одно из важнейших направлений в работе и волонтёрских организаций, и наших администраций, и городских, и районных. Сейчас такое время, когда важно объединиться. И многие наши неравнодушные граждане участвуют, плетут сети, делают окопные свечи...Также Гусь-Хрустальный передает на фронт траки для транспортировки автомобилей и 3 машины повышенной проходимости. Две из них, по инициативе бойцов, которые сейчас находятся в отпуске, - приобрели их друзья и бизнесмены города.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный:- Спасибо всем неравнодушным жителям города, предпринимателям, тем, кто оказывает помощь в формировании груза. Отдельное спасибо - Народному Фронту.В правительстве Владимирской области отмечают: защитники из 33 региона - сейчас - по всей линии соприкосновения. Налажена связь с каждым подразделением, чтобы оперативно реагировать на запросы. Главное, что ребята чувствуют поддержку малой родины."Пришла и к нам на фронт весна"... Это о передовой. Из зоны СВО вереницей идут весенние приветы женщинам Владимирской области. Крынки, Соледар, Донецкое направление, Кременная...Бойцы благодарят за крепкий тыл.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы администрации Гусь-Хрустального.